Танкисты из Бурятии заняли 2 место на окружном этапе «Танкового биатлона»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Чемпионами округа стала команда из Забайкальского края



В Забайкальском крае на полигоне Борзя Новая завершился решающий этап окружного конкурса среди лучших танковых экипажей «Танковый биатлон».



По итогам напряжённой гонки чемпионами ВВО по «Танковому биатлону» стала команда, представляющая общевойсковое соединение из Забайкальского края. Второе место заняли танкисты мотострелкового соединения из Бурятии. Бронза за командой танкистов мотострелкового соединения с острова Сахалин.



В ходе соревнований каждый экипаж прошёл тяжелейший маршрут с препятствиями по пересечённой местности. Танкисты преодолевали колейный мост, косогор, танковый ров, выполнили целый ряд огневых задач по поражению крупных и малозаметных целей. В случае промахов команде назначались штрафные круги, а за повреждения ограждений на дистанции - дополнительное время.



- Экипажи боевых машин, одержавшие победу на окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку на полигонах и в дальнейшем представят Восточный военный округ на Всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2020, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



