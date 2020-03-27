Деньги из бюджета пойдут на поддержку, прокат и производство национальных фильмов
В Бурятии продлены сроки приёма заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсе на получение субсидии на поддержку и прокат, а также на производство национальных фильмов.
В частности, подать заявку на получение субсидии из республиканского бюджета на поддержку и прокат национальных фильмов Бурятии можно до 7 апреля 2020 года. Государственная поддержка осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с прокатом, показом фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов, национальных фильмов социально значимой тематики и анимационных национальных фильмов, в том числе на показ фильмов в межрегиональных кинофестивалях, кинорынках, кинонеделях.
Что касается субсидии, которая выделена на производство национальных фильмов, то подать заявку можно до 17 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
В Бурятии продлили приём заявок на киносубсидии
Общество, Фото:
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