В Бурятии воры потеряли украденный телефон

Ущерб составил около 30 тысяч рублей



В Муйском районе Бурятии оперативники раскрыли кражу. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сотового телефона стоимостью около 30 тысяч рублей.



В середине июня 2019 года 16-летний подросток отдыхал на берегу озера Ульто. Воспользовавшись невнимательностью 27-летней женщины, расположившейся неподалёку, украл оставленный гаджет. Спустя несколько минут женщина вспомнила про телефон, но злоумышленник выключил его.



Подросток, испугавшись подозрений, отдал украденное на сохранение своему знакомому. Тот, в свою очередь, решил попользоваться телефоном, но через несколько дней потерял его.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

