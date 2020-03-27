Ущерб составил около 30 тысяч рублей
В Муйском районе Бурятии оперативники раскрыли кражу. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сотового телефона стоимостью около 30 тысяч рублей.
В середине июня 2019 года 16-летний подросток отдыхал на берегу озера Ульто. Воспользовавшись невнимательностью 27-летней женщины, расположившейся неподалёку, украл оставленный гаджет. Спустя несколько минут женщина вспомнила про телефон, но злоумышленник выключил его.
Подросток, испугавшись подозрений, отдал украденное на сохранение своему знакомому. Тот, в свою очередь, решил попользоваться телефоном, но через несколько дней потерял его.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии воры потеряли украденный телефон
Общество, Фото:
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