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В Иркутске молодые семьи получат соцподдержку по жилищным кредитам

В Иркутске молодые семьи получат соцподдержку по жилищным кредитам
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплаты дадут семьям, нуждающимся в жилье и имеющим достаточные доходы

В Иркутске молодые семьи получат дополнительную поддержку на погашение части основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам. Такое решение было принято на заседании думы Иркутска. Социальную выплату смогут получить молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях и имеющими достаточные доходы, чтобы получить кредит.

- Социальная поддержка рассчитана на молодые семьи, где один или оба супруга являются работниками муниципальных учреждений города Иркутска, муниципальных унитарных предприятий, участковыми уполномоченными полиции. Также социальной мерой смогут воспользоваться молодые семьи, имеющие на иждивении трёх и более несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, – отметила начальник департамента жилищной политики аппарата администрации Иркутска Елена Пешкова. – Данное решение принимается в связи с отменой с 1 января 2020 года подпрограммы «Молодым семьям – доступное жильё» муниципальной программы «Жилище на 2013-2021 годы». Однако семьи, признанные участниками подпрограммы «Молодым семьям – доступное жильё», смогут получить выплату при условии, что возраст одного из супругов превысил 35 лет, но не достиг 40 лет на дату предоставления социальной выплаты.

Социальная выплата предоставляется при соблюдении следующих условий: приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Иркутска; приобретение жилого помещения осуществляется с использованием средств жилищного кредита (займа); нуждаемость семьи в жилом помещении на момент получения жилищного кредита (займа); ранее никто из членов семьи не получал иных выплат из бюджета города Иркутска на улучшение жилищных условий.

Предоставление осуществляется в порядке очередности по дате включения в список молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата может быть использована на погашение части основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам (займам), в том числе ипотечным, полученным на приобретение жилого помещения.

Размер социальной выплаты определяется исходя из нормы общей площади жилого помещения: 42 кв. м для семьи, состоящей из 2 человек; 18 кв. м на одного человека для семей, состоящих из 3 и более человек. Размер социальной выплаты составляет 25% расчётной стоимости жилья, но не более суммы остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом. Социальная выплата предоставляется за счёт средств бюджета города Иркутска.

Предложение было согласовано комиссией думы по муниципальному законодательству и правопорядку, поддержано большинством депутатов на очередном заседании думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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