В Бурятии немного потеплеет

Бурятский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня
По данным Бурятского гидрометцентра в республике немного ослабнут холода.
Завтра, 28 марта,
по северной половине республики местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 6-11, местами 16-21 мороза, днём 3-8, по югу до 13 тепла, по северу от 3 мороза до 2 тепла.
В воскресенье, 29 марта,
по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, днём местами до 15-17 м/с. Температура ночью 1-6, местами 10-15 мороза, днём 4-9 тепла, по северу до 3 мороза.
В понедельник, 30 марта,
также местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём местами 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17 мороза, днём по южной половине 2-7 тепла, по северной половине 0-5 мороза.
Сегодня ночные температуры местами опускались до -23 градусов
. Днём воздух прогревался до +8.
Бурятский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня
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