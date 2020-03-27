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27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

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В Бурятии немного потеплеет

В Бурятии немного потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Бурятский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня

По данным Бурятского гидрометцентра в республике немного ослабнут холода.

Завтра, 28 марта, по северной половине республики местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 6-11, местами 16-21 мороза, днём 3-8, по югу до 13 тепла, по северу от 3 мороза до 2 тепла.

В воскресенье, 29 марта, по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, днём местами до 15-17 м/с. Температура ночью 1-6, местами 10-15 мороза, днём 4-9 тепла, по северу до 3 мороза.

В понедельник, 30 марта, также местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём местами 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17 мороза, днём по южной половине 2-7 тепла, по северной половине 0-5 мороза.

Сегодня ночные температуры местами опускались до -23 градусов. Днём воздух прогревался до +8.
прогноз погоды
 
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