Бурятия присоединится к мировой акции «Час Земли»

Организаторы акции призывают отключить свет и электроприборы



28 марта проводится ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы «Час Земли», заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов.



Всех, кому небезразлично будущее планеты и сохранение природы, вечером 28 марта – с 20:30 до 21:30 по местному времени – призывают выключить свет и электроприборы. В этот вечер подсветка зданий и памятников, рекламные вывески, окна офисов и квартир должны будут погаснуть в тысячах городов по всему миру.



- Мероприятие носит исключительно символический характер, ведь его главная цель – не сэкономить электричество, а привлечь внимание к проблеме бережного отношения к природе, - пояснил министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.



«Час Земли» проходит в России в двенадцатый раз. Тема российского Часа Земли 2020 − «Экологический активизм». Целью акции стало ответственное отношение человека к природе. Речь пойдёт о том, как люди меняют всё вокруг себя – землю, воздух, воду и леса, а также о последствиях такого воздействия для самого человечества, сообщает пресс-служба министрства природных ресурсов Бурятии.

