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В Иркутске университет продлил дистанционное обучение до конца учебного года

В Иркутске университет продлил дистанционное обучение до конца учебного года
Общество,  Фото:pixabay.com
Учиться дистанционно продолжат студенты ИГУ

В Иркутском государственном университете дистанционный режим обучения продлили до конца учебного года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал сегодня врио ректора ИГУ Александр Шмидт, сообщает пресс-служба университета.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на дистанционное обучение перевели вузы и ссузы. Школьники обучаются дистанционно до 12 апреля, детские сады находятся на карантине всю следующую неделю.

- Прошу обратить внимание на необходимость нахождения и школьников, и студентов, и взрослых дома. Выходные, каникулы и дистанционное обучение не должны использоваться как возможность собираться компаниями. Наоборот, эти меры приняты для минимизации взаимного общения. Всем необходимо быть дома, - обращался к жителям республики Алексей Цыденов.

коронавирус Иркутская область образование
 
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