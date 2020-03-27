Въезд иностранцев будет приостановлен с 28 марта
Министерство иностранных дел и государственное миграционное управление КНР сообщило о временной приостановке въезда на территорию Китая иностранных граждан с действующими визами и видом на жительство. Такие меры приняты из-за распространения по всему миру новой коронавирусной инфекции. Границы будут закрыты с 28 марта.
- В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, китайская сторона приняла решение с 28 марта 2020 года приостановить въезд на территорию Китая для иностранных граждан. Это распространяется на каждого человека с действующими визами и видом на жительство в КНР. Также временно будет закрыт въезд по деловым командировкам по коридору Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, – сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
По информации министерства иностранных дел Китая, также приостановлен ряд программ въезда по приграничным визам, безвизовый транзит через Китай на 24, 72, 144 часа, безвизовый въезд на остров Хайнань, в Шанхай на круизных лайнерах. Ограничения не затрагивают въезд по действующим визам для дипломатов, госслужащих, и въезжающих в Китай по визам категории «С» (выдаются членам экипажей международных транспортных средств).
Иностранцы, осуществляющие въезд в КНР для участия в мероприятиях торгово-экономической, научно-технической направленности, а также для неотложных гуманитарных нужд, могут подать заявление на получение виз в посольствах и консульствах Китая за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Китай временно закрывает границы из-за коронавируса
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