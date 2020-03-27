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Иркутская область входит в топ-10 регионов по виртуальным турам

Иркутская область входит в топ-10 регионов по виртуальным турам
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди лучших - Московская область, Крым и Краснодарский край

Иркутская область вошла в десятку лучших регионов России для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям. Рейтинг составлен туристическим порталом ТурСтат по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в поисковых системах.

В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий входят Московская область, Крым, Воронежская область, Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на ТурСтат.
туризм Иркутская область
 
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