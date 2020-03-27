Ущерб составил 20 тысяч рублей
В четверг в дежурную часть полиции Забайкальского края обратилась жительница села Татаурово. Она сообщила, что в ночью неизвестные украли из хозяйственной постройки две бензопилы, электродрель и электролобзик.
Сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена путём взлома дверных запоров. Ущерб, причинённый заявительнице, составил более 20 тысяч рублей.
Стражи порядка установили, что к преступлению причастен односельчанин потерпевшей. Украденное подозреваемый спрятал у себя дома и намеревался в дальнейшем продать
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всё похищенное полицейскими изъято и возвращено потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл у односельчанки электроинструменты
Общество, Фото:
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