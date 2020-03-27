Забайкалец украл у односельчанки электроинструменты

Ущерб составил 20 тысяч рублей



В четверг в дежурную часть полиции Забайкальского края обратилась жительница села Татаурово. Она сообщила, что в ночью неизвестные украли из хозяйственной постройки две бензопилы, электродрель и электролобзик.



Сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена путём взлома дверных запоров. Ущерб, причинённый заявительнице, составил более 20 тысяч рублей.



Стражи порядка установили, что к преступлению причастен односельчанин потерпевшей. Украденное подозреваемый спрятал у себя дома и намеревался в дальнейшем продать



- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всё похищенное полицейскими изъято и возвращено потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

