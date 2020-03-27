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Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски

Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/dashadivaddd/
Девушка предлагает запустить новый челлендж #ПРОТИВСOVID19

Жительница Бурятии, хореограф Дарья Иванова предложила на своей странице в Instagram запустить новый челлендж #ПРОТИВCOVID19. Девушка готова бесплатно сшить всем желающим сшить маски и призывает неравнодушных присоединиться к челленджу.

- Всем в данный период нелегко. Цены растут, заработок падает, дефицит масок. А те, кто их продают, хотят заработать и продают маски за бешеные деньги !!! Хоть и знают, как не просто сейчас всем! Я могу сшить для всех желающих маски бесплатно! Но, конечно, моих сил будет как капля в море, поэтому хочу призвать всех тех, кто хоть немного умеет шить и имеет возможность давайте запустим, как это сейчас модно, челлендж #ПРОТИВСOVID19 и поможем всем тем, кому приходится работать или выходить из дома, обеспечить их как можно большим количеством защиты, хоть это и будет простая маска. Вместе - мы сила, - написала Дарья Иванова.

Подписчики Дарьи в восторге от её поступка. Люди поддерживают девушку, а также спрашивают совет, как правильно сшить маску.

«Вы большая молодец!!! Здоровья вам и вашей семье, побольше бы таких людей, а не тех кто хочет нажиться за счёт вируса», «Вы молодец! Здоровья вам и вашей семье», «Даша, вы молодец) сделайте видео как шьёт, я тоже попробую)))», «Даша, пусть ваше добро вернётся вам в стократном размере!!! Вы молодец! Желаю здоровья вам и вашим близким!», пишут пользователи Сети.

Также люди уже заказывают у неё маски, интересуются, где можно их забрать и как отблагодарить.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекцией, их состояние удовлетворительное. На сегодня проведено лабораторное исследование 350 контактных лиц. Накануне четыре пробы из числа контактировавших лиц дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск). У остальных контактных лиц результаты отрицательные.

Анализ на коронавирус накануне сдал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня пришли отрицательные результаты.
коронавирус
 
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