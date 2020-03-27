Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Улан-удэнцу грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.









В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков.Следствием установлено, что 25-летний ранее не судимый горожанин 19 марта, находясь в баре, сбыл поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей.Кроме того, 23 марта молодой человек рассчитался поддельной пятитысячной купюрой на автомойке в Советском районе.Подозреваемый пояснил следователям, что поддельные банкноты он приобрёл через интернет для дальнейшей реализации.В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что изъятые из обращения поддельные денежные знаки имеют высокую степень схожести с подлинными: наличие основных банковских реквизитов, расположение атрибутов изображений: имеются водяные знаки, ныряющая металлизированная нить.