В районе Бурятии через суд отремонтируют трубопровод

Нарушение выявила прокуратура
В прокуратуру обратился житель Баргузинского района Бурятии и заявил о нарушении его прав на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
Заявитель жаловался на бездействие администрации Баргузинского района по ремонту трубопровода тепловых сетей вблизи его дома по улице Дзержинского.
- Установлено, что трубопровод находится в ненадлежащем техническом состоянии, его эксплуатация без проведения капитального ремонта невозможна. В нарушение закона о теплоснабжении администрация муниципального образования не принимает меры по поддержанию в надлежащем состоянии тепловых сетей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суд был направлен иск об обязании районной администрации провести капитальный ремонт участка теплотрассы.
Баргузинский районный суд удовлетворил иск и установил срок исполнения судебного решения до 1 сентября 2020 года.
Решение не вступило в законную силу.
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