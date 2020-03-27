В районе Бурятии через суд отремонтируют трубопровод

Решение не вступило в законную силу.





В прокуратуру обратился житель Баргузинского района Бурятии и заявил о нарушении его прав на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.Заявитель жаловался на бездействие администрации Баргузинского района по ремонту трубопровода тепловых сетей вблизи его дома по улице Дзержинского.- Установлено, что трубопровод находится в ненадлежащем техническом состоянии, его эксплуатация без проведения капитального ремонта невозможна. В нарушение закона о теплоснабжении администрация муниципального образования не принимает меры по поддержанию в надлежащем состоянии тепловых сетей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В суд был направлен иск об обязании районной администрации провести капитальный ремонт участка теплотрассы.Баргузинский районный суд удовлетворил иск и установил срок исполнения судебного решения до 1 сентября 2020 года.