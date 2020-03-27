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В районе Бурятии через суд отремонтируют трубопровод

В районе Бурятии через суд отремонтируют трубопровод
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокуратура

В прокуратуру обратился житель Баргузинского района Бурятии и заявил о нарушении его прав на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Заявитель жаловался на бездействие администрации Баргузинского района по ремонту трубопровода тепловых сетей вблизи его дома по улице Дзержинского.

- Установлено, что трубопровод находится в ненадлежащем техническом состоянии, его эксплуатация без проведения капитального ремонта невозможна. В нарушение закона о теплоснабжении администрация муниципального образования не принимает меры по поддержанию в надлежащем состоянии тепловых сетей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суд был направлен иск об обязании районной администрации провести капитальный ремонт участка теплотрассы.

Баргузинский районный суд удовлетворил иск и установил срок исполнения судебного решения до 1 сентября 2020 года.

Решение не вступило в законную силу.

прокуратура
 
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