Ранее в регионе были отменены спортивные мероприятия
С 30 марта по 3 апреля министерство спорта Иркутской области приостанавливает тренировочный процесс в областных подведомственных учреждениях для снижения рисков распространения на территории региона коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник.
- В областных спортивных школах, областных спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва в Ангарске принимаются все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников и предотвращения распространения коронавируса. Закрываются также областные спортивные объекты, в том числе иркутские стадионы «Труд», «Рекорд», водноспортивный комплекс «Солнечный», – отметил Илья Резник.
На этот период заработная плата работников сохраняется. Данное распоряжение не распространяется на работников, в должностные обязанности которых входит выполнение функций охраны.
Ранее министерство спорта Иркутской области отменило проведение на территории региона официальных областных физкультурных и спортивных мероприятий, а также рекомендовало отменить соревнования региональным спортивным федерациям, органам местного самоуправления, руководителям спортивных комплексов и иных физкультурно-спортивных организаций. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Иркутская область приостанавливает тренировки в спортучреждениях
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