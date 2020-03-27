Пользователям Сети предложили найти на фото Александра Богомоева





В официальной группе бурятского борца Александра Богомоева появилась любопытная фотография. На ней запечатлены десятки спортсменов.«Совместные сборы сборных команд Дагестана, Якутии и Бурятии», - говорится в описании к снимку.Пользователям также предложили найти на фото Александра Богомоева. Как выяснилось, для большинства поклонников борьбы это не составило труда, о чём они отписались в комментариях.