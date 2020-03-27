Пользователям Сети предложили найти на фото Александра Богомоева

Бурятские борцы тренировались с командами двух регионов
В официальной группе бурятского борца Александра Богомоева появилась любопытная фотография. На ней запечатлены десятки спортсменов.
«Совместные сборы сборных команд Дагестана, Якутии и Бурятии», - говорится в описании к снимку.
Пользователям также предложили найти на фото Александра Богомоева. Как выяснилось, для большинства поклонников борьбы это не составило труда, о чём они отписались в комментариях.
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