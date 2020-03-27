Работы проведут в Усолье-Сибирском, Шелехове и Иркутске
Шесть улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Иркутской области. Работы проведут в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы. Его реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Участниками проекта стали требующие проведения ремонта или обустройства улицы, которые названы в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. В Иркутске это улицы, названные в память о фронтовом лётчике, участнике исторического парада на Победы в 1945 году Владимире Безбокове и Герое Советского Союза, генерале Дмитрии Карбышеве, который был жестоко замучен фашистами: его обливали ледяной водой на морозе.
В Усолье-Сибирском отремонтируют улицы, носящие имена советского военачальника, генерала армии Николая Ватутина, маршала Советского Союза Фёдора Толбухина, который освободил от фашистов пять европейских столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию, а также проезд Владимира Серегина – военного лётчика, Героя Советского Союза. После войны он стал лётчиком-испытателем, погиб при испытании самолёта вместе с космонавтом Юрием Гагариным. В Шелехове работы пройдут на улице Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота.
На всех объектах заменят бортовой камень, изношенный слой покрытия проезжей части, отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят дорожные знак. Работы проведут в течение года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Улицы героев войны отремонтируют в Иркутской области
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