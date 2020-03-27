МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан

Заявления принимают по почте и через интернет
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан.
- Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Приём обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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