МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан

- Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Приём обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.











В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан.