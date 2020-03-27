Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ящики установлены в каждом подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по республике



В связи с временным прекращением личного приёма граждан в каждом структурном подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.



- По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе управления.



Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, жители смогут обратиться по телефону дежурной части управления ФССП России по республике 8(3012) 21-20-86.



