Ящики установлены в каждом подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по республике
В связи с временным прекращением личного приёма граждан в каждом структурном подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.
- По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе управления.
Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, жители смогут обратиться по телефону дежурной части управления ФССП России по республике 8(3012) 21-20-86.
Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции
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