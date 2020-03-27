В Бурятии завершился республиканский этап проекта «Мини-футбол — в вузы»

Общество, Фото: пресс-служба студенческой футбольной лиги РБ

Победителями стали учащиеся ВСГУТУ



Во второй половине марта в Бурятии прошёл республиканский этап всероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы» («Серебряная лига»). Местом соревнований стал спортивный центр технологического университета.



В соревновании приняли участие 5 сборных вузов: 3 команды юношей и 2 команды девушек. По итогам турнира команды юношей и девушек ВСГУТУ стали победителями и участниками всероссийского финала. Об этом сообщает пресс-служба студенческой футбольной лиги РБ.

