В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полицейские проверили почти 2,5 тысячи человек, находящихся на самоизоляции



В Иркутской области полиция проведет повторные проверки граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с целью контроля соблюдения ими режима самоизоляции.



В настоящее время полицейские проверили 2486 человек. Выявлено 22 факта нарушения условий самоизоляции. Материалы переданы в органы Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.



- За нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность. Мероприятия в отношении конкретного человека, находящегося на карантине, будут завершены по истечению 14 дней с момента возвращения из-за рубежа и отсутствия у него симптомов заболевания, напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

