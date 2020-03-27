Полицейские проверили почти 2,5 тысячи человек, находящихся на самоизоляции
В Иркутской области полиция проведет повторные проверки граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с целью контроля соблюдения ими режима самоизоляции.
В настоящее время полицейские проверили 2486 человек. Выявлено 22 факта нарушения условий самоизоляции. Материалы переданы в органы Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.
- За нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность. Мероприятия в отношении конкретного человека, находящегося на карантине, будут завершены по истечению 14 дней с момента возвращения из-за рубежа и отсутствия у него симптомов заболевания, напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина
Общество, Фото:
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