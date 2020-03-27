ВИДЕО: В Бурятии впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе











В Бурятии на полигоне Дивизионный танкового соединения впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе.В соревнованиях принимают участие команды Улан-Удэнского гарнизона и специальные подразделения различных государственных ведомств.В ходе спортивного мероприятия участники проявляют своё мастерство в различных смоделированных ситуациях применения автомата Калашникова (АК-74) и пистолета Макарова (ПМ), выполняя упражнения на месте и в движении, по движущимся и статичным мишеням.- Соревнования предусматривают повышения навыков владения индивидуальным стрелковым оружием в сочетании с психологической устойчивостью, способностью сделать контролируемый выстрел на поражение. Разнообразие вооружения позволяет отработать различные варианты и условия стрельбы, развить внимание и реакцию принятия решения на применение оружия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.