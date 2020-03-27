Помимо этого, можно обратиться в центр обработки вызовов по единому номеру 112
В Бурятии организован колл-центр «горячей линии» министерства здравоохранения РБ по номеру телефона 8 (3012) 37-95-32 по вопросам обращения населения по коронавирусу. Также позвонить можно в центр обработки вызовов по единому номеру 112.
По этому же номеру 8 (3012) 37-95-32 на «горячую линию» республиканского минздрава для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, всего поступило 453 звонков, из них за последние сутки – 33. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии работает «горячая линия» минздрава по коронавирусу
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