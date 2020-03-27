В Бурятии работает «горячая линия» минздрава по коронавирусу

Помимо этого, можно обратиться в центр обработки вызовов по единому номеру 112



В Бурятии организован колл-центр «горячей линии» министерства здравоохранения РБ по номеру телефона 8 (3012) 37-95-32 по вопросам обращения населения по коронавирусу. Также позвонить можно в центр обработки вызовов по единому номеру 112.



По этому же номеру 8 (3012) 37-95-32 на «горячую линию» республиканского минздрава для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, всего поступило 453 звонков, из них за последние сутки – 33. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

