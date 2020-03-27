Избран председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Бурятии

Им стал Алексей Залуцкий
Председателем квалификационной комиссии Адвокатской палаты Бурятии был избран адвокат Алексей Александрович Залуцкий. Он был избран из числа действующих членов комиссии.
Алексей Александрович имеет 20 лет стажа в адвокатуре, состоял в совете Адвокатской палаты республики 2 срока, на второй подряд срок избран в квалификационную комиссию с первого места из 11-ти кандидатов. Является членом президиума Второй коллегии адвокатов Бурятии, имеет многочисленные поощрения, в том числе медаль Федеральной палаты адвокатов России «За заслуги в защите прав и свобод граждан», заведующий адвокатской конторой из 8-ми адвокатов высокого класса.
Сообщается, что в ближайшее время заседания квалификационной комиссии в связи с эпидемиологической ситуацией проводиться не будут. Адвокаты участвуют только в судебных заседаниях по категории дел безотлагательного характера.
Ранее – с 1 марта 2020 года - вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Среди них, помимо признания «гонорара успеха адвоката», запрета представительства в судах бывшими адвокатами, лишёнными своего статуса за существенные проступки, введено разделение двух органов управления адвокатского сообщества - квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты.
Ранее эти два органа возглавлял президент Адвокатской палаты региона.
- Изменения в закон направлены на демократизацию управления в адвокатуре и на увеличение эффективности дисциплинарной практики в отношении адвокатов. Ныне, при сохранении председательства в совете Адвокатской палаты за президентом законом введена новая отдельная должность - председателя квалификационной комиссии, - отмечают специалисты.
Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалоб, представлений, частных постановлений судов даёт заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. Также комиссия принимает квалификационные экзамены у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката. Состоит из 13 членов - 6 адвокатов, избираемых на конференции адвокатов тайным голосованием, а также из представителей Верховного суда региона, Арбитражного суда, законодательного органа, территориального органа юстиции.
Избран председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Бурятии
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