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В Улан-Удэ «Горсвет» обновляет нумерацию на опорах

В Улан-Удэ «Горсвет» обновляет нумерацию на опорах
Общество, 
Номер нужен для работы специалистов

В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» обслуживает 11 390 опор освещения. Нумерация новых и обновление порядковых данных на уже имеющихся опорах освещения один из обязательных видов работ.

Как правило, при плановых осмотрах или экстренных выездах на ремонтные работы, сотрудникам сообщают именно номер конструкции.

Осмотр фонарных столбов, в том числе на предмет исправности светильников, проводится в ежедневном режиме. Также, при обнаружении незаконно размещённой печатной рекламы на опорах освещения, специалисты проводят очистку конструкций, сообщили в комитете городского хозяйства.
КГХ
 
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