В Бурятии заведующая получала зарплату за фиктивного сторожа

На эту должность она трудоустроила свою знакомую





Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии в детском саду нарушали бюджетное законодательство.Установлено, что летом 2019 года заведующая детским садом издала фиктивный приказ о временном трудоустройстве своей знакомой на должность сторожа. Зная, что женщина не работала в этой должности, заведующая утвердила табели учёта рабочего времени за июль, август 2019 года и передала их в централизованную бухгалтерию районного управления образования для оплаты. Заработной платой злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Результаты прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело за растрату. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.