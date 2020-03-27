В Улан-Удэ на карантин закрывается ледовая арена «IceМетр»



- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Бурятии ледовая арена «IceМетр» приостанавливает свою работу с 28 марта 2020 года, - говорится здесь.



Также приостановлен весь тренировочный процесс.



- О возобновлении работы мы будем сообщать в социальных сетях и на официальном сайте, - добавили в соцсети.



Сегодня в Улан-Удэ свою работу приостановила ледовая арена «IceМетр». Об этом сообщается в их официальном аккаунте в социальной сети.