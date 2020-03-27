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В Бурятии бойцы ОМОН отработали беспарашютное десантирование

В Бурятии бойцы ОМОН отработали беспарашютное десантирование
Общество,  Фото:Росгвардия
Прыжки отрабатывались при зависании вертолёта на высоте 10-20 метров

Бойцы ОМОН «Кречет» Росгвардии по Бурятия провели занятия по десантно-штурмовой подготовке, в ходе которых отработали действия по десантированию беспарашютным способом с вертолёта Ми-8.

Беспарашютное десантирование – одно из универсальных и эффективных способов для оперативной высадки личного состава спецподразделений в месте труднодоступной местности, а также эвакуации пострадавших.

Десантирование по канату применяется в условиях, когда приземление вертолёта невозможно. Например, на воду, в лес или в условиях городской застройки, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Бойцы в полной боевой экипировке отрабатывали прыжки при зависании вертолёта на высоте 10-20 метров, после чего занимали позиции для выполнения условных служебно-боевых задач.

- Тренировки по беспарашютному десантированию начинаются с отработки специальных умений и навыков на специально оборудованном макете на базе спецподразделений. Только после этого проходят практические занятия. Это позволяет бойцам лучше ориентироваться в экстремальных ситуациях, чувствовать плечо товарища и совершенствовать профессиональную служебную подготовку, - отметил командир ОМОН «Кречет» Росгвардии Бурятии Александр Грасс.


Росгвардия учения
 
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