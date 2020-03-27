В Бурятии бойцы ОМОН отработали беспарашютное десантирование

Прыжки отрабатывались при зависании вертолёта на высоте 10-20 метров



Бойцы ОМОН «Кречет» Росгвардии по Бурятия провели занятия по десантно-штурмовой подготовке, в ходе которых отработали действия по десантированию беспарашютным способом с вертолёта Ми-8.



Беспарашютное десантирование – одно из универсальных и эффективных способов для оперативной высадки личного состава спецподразделений в месте труднодоступной местности, а также эвакуации пострадавших.



Десантирование по канату применяется в условиях, когда приземление вертолёта невозможно. Например, на воду, в лес или в условиях городской застройки, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Бойцы в полной боевой экипировке отрабатывали прыжки при зависании вертолёта на высоте 10-20 метров, после чего занимали позиции для выполнения условных служебно-боевых задач.



- Тренировки по беспарашютному десантированию начинаются с отработки специальных умений и навыков на специально оборудованном макете на базе спецподразделений. Только после этого проходят практические занятия. Это позволяет бойцам лучше ориентироваться в экстремальных ситуациях, чувствовать плечо товарища и совершенствовать профессиональную служебную подготовку, - отметил командир ОМОН «Кречет» Росгвардии Бурятии Александр Грасс.





