Жительница Бурятии получала пособие на ребёнка после его смерти

Женщину приговорили в 6 месяцам ограничения свободы



Жительница Северо-Байкальского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.



Установлено, что женщина с февраля 2014 года по декабрь 2019 года являлась получателем ежемесячного пособия на детей. Умалчивая о смерти своего ребёнка и не имея в этой связи законного права на пособие, она получила денежные средства в сумме 63,9 тысяч рублей.



Кроме того, злоумышленнице на основании заявления был предоставлен республиканский материнский капитал в размере 50 тысяч рублей.



Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.



Удовлетворён иск о взыскании с осуждённой украденной денежной суммы.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

