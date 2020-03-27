Женщину приговорили в 6 месяцам ограничения свободы
Жительница Северо-Байкальского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.
Установлено, что женщина с февраля 2014 года по декабрь 2019 года являлась получателем ежемесячного пособия на детей. Умалчивая о смерти своего ребёнка и не имея в этой связи законного права на пособие, она получила денежные средства в сумме 63,9 тысяч рублей.
Кроме того, злоумышленнице на основании заявления был предоставлен республиканский материнский капитал в размере 50 тысяч рублей.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Удовлетворён иск о взыскании с осуждённой украденной денежной суммы.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии получала пособие на ребёнка после его смерти
Общество, Фото:
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