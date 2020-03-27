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В Бурятии вышел сборник работ участников творческого конкурса

В Бурятии вышел сборник работ участников творческого конкурса
Общество, 
В эту книгу вошли лучшие работы участников конкурса имени Кима Цыденова

Творческий конкурс имени Кима Цыденова проводится в Бурятии уже седьмой год подряд.

Впервые он был проведён в 2013 году в селе Ульдурга, на базе Ульдургинской средней школы, в которой работал Ким Цыденов, по инициативе дочери поэта - Виндарьи и её семьи. С тех пор ежегодно конкурс проводился на родине поэта, в селе Ульдурга, а с 2017 года проходит в БГУ имени Банзарова. Цели и задачи этого творческого конкурса заключаются в популяризации не только творчества Кима Цыденова, но и всей бурятской литературы, в приобщении к духовному наследию бурятских писателей, поиске, выявлении, поддержке и поощрении новых имен, ярких литературных дарований.

С 2019 года конкурс был посвящён творчеству бурятских писателей-юбиляров. В частности, последний конкурс прошёл в честь 90-летия народного поэта Бурятии Гунги Чимитова. Он нес название «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей).

В книгу «Жэгүүртэ бодолнууд эзэлнэл зүрхыем» («Вечен полёт сердечной музы») вошли лучшие работы по четырём номинациям: «Уянгын шүрэ» - «Уран шүлэг» (стихи), «Уран hайханай юртэмсэ» (рассказ, эссе), «Хурса гуурhан» (журналистика), «Уран зурааша» (рисунок, иллюстрация). Все материалы по номинациям расположены по годам, начиная с 2013 года в тематической рубрике.

Таким образом, творческий конкурс имени Кима Цыденова призван возрождать в современном бурятском обществе интерес к родному языку, чтению, литературному творчеству, придать импульс в развитии новой бурятской литературы, выявить литературно одарённую молодёжь, стимулировать её дальнейшее творческое развитие. Художественная литература на бурятском языке должна развиваться, и для этого нужны разные формы её популяризации, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

Справка:

Ким Шогдопович Цыденов, талантливый бурятский поэт, писатель, художник, учитель был родом из Еравнинского района Бурятии. Автор поэтического сборника «Поэзиин үдэр» (День поэзии) (1960), сборника рассказов «Һарата hүнинүүд» («Лунные ночи») (1961), повести «Бусахал даа хабар» («Весна возвратится») (1964).

В 2017 году была издана книга Цыденова «Бусахал даа хабар», в ней собрано всё его художественное наследие.

Издание написано на бурятском, русском языках, содержит не только изданные произведения, но не опубликованные ранее стихи и поэмы, рассказы писателя, его рисунки, воспоминания о нём, статьи ведущих литературоведов о его творчестве, а также его публицистику, статьи и доклады. Книга «Весна возвратится» стала лауреатом конкурса «Лучшая книга на бурятском языке», организованного в рамках всебурятского фестиваля культуры «Алтаргана-2018», а также победила в республиканском конкурсе «Книга года Республики Бурятия-2018» XXIII книжного салона – главной книжной ярмарки Бурятии, и удостоена звания «Лучшая книга года». 
минкультуры РБ
 
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