 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

26 Марта

Популярное

Минсоцзащиты Бурятии проверили спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

Минсоцзащиты Бурятии проверили спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Двухдневная рабочая поездка прошла под председательством зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова

Заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и представители Республиканского ресурсного центра «Семья», а также специалисты заинтересованных министерств и ведомств побывали с рабочей поездкой в Кабанском и Баргузинском районах.

Цель визита – оказание методической помощи и проверка жизнедеятельности специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отметим, вопросы предоставления и качества жилья для детей-сирот сегодня находятся на особом контроле у Главы республики Алексея Цыденова. Выезд в Кабанский и Баргузинский районы был также осуществлён по поручению руководителя региона.

Как отметили в ГБУ «Семья», в двух инспектируемых районах функционирует жилищный фонд, который состоит из 95 жилых помещений. В Кабанском районе он формировался в течение шести лет. Дома для детей-сирот находятся в разных населённых пунктах и распределены между 75 гражданами. В Баргузинском районе новые квартиры были сданы в эксплуатацию в 2014 году. В доме 20 квартир, и все они сегодня заняты жильцами.

По итогам выездов проведены оперативные совещания с участием органов местного самоуправления, даны поручения ответственным специалистам по решению различных возникших ситуации для нормального жизнеобеспечения специализированного жилого фонда.

Так, например, в Баргузине необходимо устранить проблему водоотведения, запланировать благоустройство прилегающей территории к жилому дому в рамках действующих региональных программ. Здесь также остро стоит вопрос отсутствия управляющей организации, поскольку в селе их попросту нет. Поэтому местным органам власти было дано поручение определить ответственного специалиста за нормальное функционирование жилого дома спецжилфонда.

По итогам визита в Кабанский район было решено провести ремонтно-восстановительные работ в специализированном жилищном фонде, который находится в селе Кабанск, а также принять меры по недопущению у нанимателей задолженностей за коммунальные услуги.

Кроме того, Минстрою Бурятии поручено оказать содействие Минсоцзащиты республики при составлении бюджетной заявки на разработку проектно-сметной документации для реконструкции жилых помещений, результаты экспертизы которых рассмотрены межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда Бурятии, в части составления технического здания на проектную сметную документацию.


минсоцзащиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ слабый снег
В Улан-Удэ слабый снег
Общество, 27.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике местами снег
В Санкт-Петербургском дацане ввели ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербургском дацане ввели ограничения из-за коронавируса
Общество, 26.03.2020
Для прихожан в Интернете будут вестись онлайн-трансляции хуралов
В Бурятии отменят общее поклонение Хамбо-ламе Этигэлову
В Бурятии отменят общее поклонение Хамбо-ламе Этигэлову
Общество, 26.03.2020
Иволгинский дацан заявил об изменениях в проведении Ганжур хурала
В Улан-Удэ пациентов военного госпиталя отправили по домам
В Улан-Удэ пациентов военного госпиталя отправили по домам
Общество, 26.03.2020
Пациенты жалуются, что им ничего толком не объяснили –  почему им нужно ехать домой
Забайкалье запускает проект «#ТренимДома75»
Забайкалье запускает проект «#ТренимДома75»
Общество, 26.03.2020
Спортивные федерации края подготовят для любителей ЗОЖ видеотренировки
В Бурятии ещё у четверых человек заподозрили коронавирус
В Бурятии ещё у четверых человек заподозрили коронавирус
Общество, 26.03.2020
Алексей Цыденов обратился к жителям республики
В сёлах Бурятии продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам
В сёлах Бурятии продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам
Общество, 26.03.2020
В Селенгинском районе прошла церемония награждения 9 ветеранов
Семейные пары Бурятии могут наградить медалью «За любовь и верность»
Семейные пары Бурятии могут наградить медалью «За любовь и верность»
Общество, 26.03.2020
Заявки о выдвижении пар можно подать до 30 апреля
С июня семьи Бурятии получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
С июня семьи Бурятии получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 26.03.2020
Её размер составит более 6 тысяч рублей на каждого ребёнка
Чита ожидает последний самолёт из-за рубежа
Чита ожидает последний самолёт из-за рубежа
Общество, 26.03.2020
Он доставит россиян из Вьетнама
Встать в очередь в детсады Улан-Удэ можно только через МФЦ и Госуслуги
Встать в очередь в детсады Улан-Удэ можно только через МФЦ и Госуслуги
Общество, 26.03.2020
Комитет по образованию отменил приём граждан
В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса
В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса
Общество, 26.03.2020
По словам министра экономики Бурятии, в кратчайшие сроки должен быть сформирован республиканский финансовый резерв
В Бурятии опровергли слухи о других больных коронавирусом
В Бурятии опровергли слухи о других больных коронавирусом
Общество, 26.03.2020
В настоящий момент в республике зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая
Россия прекращает авиасообщение со всем странами
Россия прекращает авиасообщение со всем странами
Общество, 26.03.2020
Исключение составят рейсы для вывоза россиян из-за границы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^