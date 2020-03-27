Житель Бурятии убил соседа и утопил его тело в Байкале

Водолазы так и не смогли найти его труп
В Бурятии 47-летний житель Прибайкальского района признан виновным в убийстве.
Следствием и судом установлено, что 2 сентября 2018 года вечером он у себя дома в селе Турка распивал спиртные напитки с соседом. Во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой хозяин дома ножом расправился с собутыльником.
Затем он отвёз тело на берег озера Байкал, привязал к нему металлические траки от тракторных гусениц, погрузил на лодку и скинул в воду вдалеке от берега во впадину глубиной свыше 100 метров.
Родители потерпевшего после его исчезновения обратились в правоохранительные органы.
- Следствием был установлен круг местных жителей, с которыми тесно общался и выпивал мужчина. Среди них оказался сельчанин. В ходе психолого-физиологического исследования с использованием полиграфа у мужчины выявлены реакции, свидетельствующие, что он располагает информацией об убийстве потерпевшего и сокрытии его тела, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
После разъяснения результатов исследования мужчина признался в убийстве, дал показания об обстоятельствах расправы и показал место на озере, где утопил тело покойного. Позже на его одежде в ходе молекулярно-генетической экспертизы обнаружены следы крови потерпевшего.
- Следствием принимались попытки обнаружить тело на дне озера. Однако глубина в том месте, где оно было утоплено, превышала 100 м. Для погружения на такую глубину приглашались водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества, у которых имелась специальная глубоководная техника и снаряжение. Однако им также не удалось достичь дна и обнаружить тело. Несмотря на то, что тело потерпевшего не было найдено, другие собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Мужчине за совершенное преступление назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Житель Бурятии убил соседа и утопил его тело в Байкале
Общество, Фото:
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