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Житель Бурятии убил соседа и утопил его тело в Байкале

Житель Бурятии убил соседа и утопил его тело в Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Водолазы так и не смогли найти его труп

В Бурятии 47-летний житель Прибайкальского района признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 2 сентября 2018 года вечером он у себя дома в селе Турка распивал спиртные напитки с соседом. Во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой хозяин дома ножом расправился с собутыльником.

Затем он отвёз тело на берег озера Байкал, привязал к нему металлические траки от тракторных гусениц, погрузил на лодку и скинул в воду вдалеке от берега во впадину глубиной свыше 100 метров.

Родители потерпевшего после его исчезновения обратились в правоохранительные органы.

- Следствием был установлен круг местных жителей, с которыми тесно общался и выпивал мужчина. Среди них оказался сельчанин. В ходе психолого-физиологического исследования с использованием полиграфа у мужчины выявлены реакции, свидетельствующие, что он располагает информацией об убийстве потерпевшего и сокрытии его тела, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

После разъяснения результатов исследования мужчина признался в убийстве, дал показания об обстоятельствах расправы и показал место на озере, где утопил тело покойного. Позже на его одежде в ходе молекулярно-генетической экспертизы обнаружены следы крови потерпевшего.

- Следствием принимались попытки обнаружить тело на дне озера. Однако глубина в том месте, где оно было утоплено, превышала 100 м. Для погружения на такую глубину приглашались водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества, у которых имелась специальная глубоководная техника и снаряжение. Однако им также не удалось достичь дна и обнаружить тело. Несмотря на то, что тело потерпевшего не было найдено, другие собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Мужчине за совершенное преступление назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
убийство Байкал
 
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