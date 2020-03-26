В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса

По словам министра экономики Бурятии, в кратчайшие сроки должен быть сформирован республиканский финансовый резерв
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции сообщил, что план поддержки малого и среднего бизнеса в ситуации пандемии коронавируса будет утверждён до конца недели.
Сегодня состоялось заседание рабочей группы по формированию плана устойчивого развития экономики республики. План сформирован, он содержит более 30 мероприятий и разделён на четыре блока. Об этом сегодня сообщила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Первый блок плана развития экономики – обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения. Во втором блоке говорится о поддержке отраслей экономики, которые оказались в зоне риска – туристическая сфера, строительная и транспортная сферы. Третий блок плана – поддержка малого и среднего предпринимательства. В четвёртом блоке говорится об общих мерах, которые нужно предпринять – обращение к стране за мерами поддержки, формирование потребностей.
- Приняты конкретные мероприятия, которые поддержал и одобрил глава Бурятии. Так, у нас действует «горячая линия» по номеру 44-40-48 по вопросам резкого повышения розничных цен. Минпромторг Бурятии осуществляет ежедневный мониторинг товаров первой необходимости и лекарственных средств, - рассказала министр.
Она сообщила, что будет предпринят ряд мер, направленный на сохранение рабочих мест, среди которых – «беспрепятственная регистрация безработных». Из средств федерального бюджета выделили 34 миллиона на пособия по безработице.
- В рамках поддержки отраслей экономики: в строительном секторе будет много мероприятий, особенно по застройщикам. Будет направлено предложение о том, что те стройки, которые начинаются в этом году, можно будет распространить на 21 год. Будет оказано содействие в продлении разрешений на иностранную рабочую силу. Для сферы пассажирских перевозок предлагается перенести сроки по оборудованию транспортных средств системой ГЛОНАСС. В сельском хозяйстве мы выходим с инициативой по субсидированию тепличных комплексов и складских помещений, - поделилась Екатерина Кочетова.
По словам министра, по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с заявлением президента России об отсрочке налогов, за исключением НДС, принято решение просчитать все выпадающие доходы бюджета – как и регионального, так и местных бюджетов.
Также принято решение о реструктуризации займов, которые предприниматели получали через микрофинансовые организации.
- Принято решение обратиться в министерство экономического развития России по докапитализации этих фондов, которые занимаются минкрофинансовой деятельностью, и понижению процентной ставки до 2%, - объяснила министр экономики Бурятии.
По субъектам малого и среднего предпринимательства на уровне правительства принят мораторий на проведение всех контрольных мероприятий.
- Сейчас мы выходим, в том числе, с мораторием на проведение фактических контрольных мероприятий природоохранной прокуратурой, - уточнила Екатерина Кочетова.
Она добавила, что в результате всей этой работы в кратчайшие сроки должен быть сформирован финансовый резерв на покрытие первоочередных затрат. «Должна быть весомая сумма, мы понимаем, что многие мероприятия находятся в зоне риска», сказала она.
В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса
Общество, Фото:
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