По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике местами снег
Ветер западный 4-9, местами до 15 м/с. Температура ночью 8-13, местами 18-23, по северо-востоку до 28 мороза, днём 3-8 тепла, местами 2-7 мороза.
В Улан-Удэ слабый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём 2-4 тепла.
В Улан-Удэ слабый снег
Общество, Фото:
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