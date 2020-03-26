Россия прекращает авиасообщение со всем странами

Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полётов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса, сообщает ТАСС.
- Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ, - говорится в сообщение по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Возвращать россиян будут только в соответствии со списком, который готовит министерство иностранных дел. Оно должно направить перечни россиян в Минтранс, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор и «Аэрофлот» не позднее 27 марта. Списки будут сформированы по состоянию на 26 марта. До 30 марта МИД должен подготовить ещё один список россиян, желающих вернуться в Россию. Тем, кто не может покинуть страну пребывания из-за ограничительных мер местных властей министерство должно помочь с организацией проживания и продлением документов, пишет Forbs.
В аэропортах с 26 марта будут досматривать россиян, прибывающих из стран, где зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. У них измерят температуру и материал для теста на вирус. Каждому вручат постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции на дому на 14 дней.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Такое решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Людей просят в это время находиться дома.
На сегодня в Бурятии выявлено два случая заражения коронавирусом. В России – 658, выздоровело - 29.