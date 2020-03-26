«Берегите своих близких и будьте здоровы!», прокомментировали в организации
Сегодня на сайте Дирекции спортивных сооружений Бурятии появилось объявление о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля. спортивные сооружения ГАУ РБ «ДСС» будут закрыты.
- Берегите своих близких и будьте здоровы! – сообщили в пресс-службе организации.
А завтра, 27 марта ФСК будет закрыт на сандень.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.
В Улан-Удэ ФСК закрылся на карантин
Общество, Фото:
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