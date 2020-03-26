 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Марта

25 Марта

Популярное

В Улан-Удэ ФСК закрылся на карантин

В Улан-Удэ ФСК закрылся на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Берегите своих близких и будьте здоровы!», прокомментировали в организации

Сегодня на сайте Дирекции спортивных сооружений Бурятии появилось объявление о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля. спортивные сооружения ГАУ РБ «ДСС» будут закрыты.

- Берегите своих близких и будьте здоровы! – сообщили в пресс-службе организации.

А завтра, 27 марта ФСК будет закрыт на сандень.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.


коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса
В Бурятии рассказали о плане поддержки малого и среднего бизнеса
Общество, 26.03.2020
По словам министра экономики Бурятии, в кратчайшие сроки должен быть сформирован республиканский финансовый резерв
В Бурятии опровергли слухи о других больных коронавирусом
В Бурятии опровергли слухи о других больных коронавирусом
Общество, 26.03.2020
В настоящий момент в республике зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая
Россия прекращает авиасообщение со всем странами
Россия прекращает авиасообщение со всем странами
Общество, 26.03.2020
Исключение составят рейсы для вывоза россиян из-за границы
В Улан-Удэ реконструкция музыкально-гуманитарного лицея завершится в 2020 году
В Улан-Удэ реконструкция музыкально-гуманитарного лицея завершится в 2020 году
Общество, 26.03.2020
По проекту, здание будет трехэтажным, общая площадь увеличится в 4 раза
В Улан-Удэ ФСК закрылся на карантин
В Улан-Удэ ФСК закрылся на карантин
Общество, 26.03.2020
«Берегите своих близких и будьте здоровы!», прокомментировали в организации
В Бурятии члены правительства и депутаты обследуются на коронавирус
В Бурятии члены правительства и депутаты обследуются на коронавирус
Общество, 26.03.2020
Они вошли в круг контактировавших с больным коронавирусом  
В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП
В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП
Общество, 26.03.2020
Авария случилась в среду
В Чите лишили родительских прав мать детей, найденных в заброшенном здании
В Чите лишили родительских прав мать детей, найденных в заброшенном здании
Общество, 26.03.2020
На заключительное заседание суда женщина не явилась

В Бурятии инфекционная больница полностью переходит на лечение больных коронавирусом
В Бурятии инфекционная больница полностью переходит на лечение больных коронавирусом
Общество, 26.03.2020
Пациентов инфекционной больницы переводят в больницу №4
В Иркутске женщина потерпевшая обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей
В Иркутске женщина потерпевшая обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей
Общество, 26.03.2020
Аферистка пообещала ей купить лекарства по сниженной цене
Бурятский омбудсмен взяла на контроль инцидент с избиением мужчины
Бурятский омбудсмен взяла на контроль инцидент с избиением мужчины
Общество, 26.03.2020
В аппарате уполномоченного рассказали, что избили его полицейские
В Иркутской области полицейские раскрыли прошлогодний грабёж
В Иркутской области полицейские раскрыли прошлогодний грабёж
Общество, 26.03.2020
Мужчины ограбили квартиру, пока хозяин спал
В Бурятии все медицинские маски раскупили за полдня
В Бурятии все медицинские маски раскупили за полдня
Общество, 26.03.2020
Ожидается поставка 100 тысяч масок  
В Иркутской области осудят наёмного убийцу
В Иркутской области осудят наёмного убийцу
Общество, 26.03.2020
Он убил человека за 50 тысяч рублей в 2006 году

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^