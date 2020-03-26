В Санкт-Петербургском дацане ввели ограничения из-за коронавируса

Общество, Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй

Для прихожан в Интернете будут вестись онлайн-трансляции хуралов



В Санкт-Петербурге, в дацане Гунзэчойнэй отменяются все лекции, экскурсии и ретриты в рамках противоэпидемических мер. По субботам, воскресеньям, а также в 8, 15 и 30 лунный день хуралы будут проводиться за закрытыми дверями. Для прихожан планируются онлайн-трансляции на канале Youtube дацана.



Вместо Согчен хурала читается Табан Харюулга, рекомендованный Пандито Хамбо-ламой Буддийской традиционной Сангхи России как актуальный ритуал при эпидемиях. Приём лам остаётся пока без изменений.



Прихожан просят воздержаться от посещения храма компаниями, не посещать столовую дацана, а также воспользоваться сложившимися обстоятельствами для углубления духовной практики и проявлять заботу и сердечное тепло ко всем, кто рядом. Об этом сообщает паблик дацана Гунзэчойнэй.

