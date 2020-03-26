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В Чите лишили родительских прав мать детей, найденных в заброшенном здании

В Чите лишили родительских прав мать детей, найденных в заброшенном здании
Общество,  Фото:pixabay.com
На заключительное заседание суда женщина не явилась

Прокуратура Ингодинского района Читы приняла участие в рассмотрении судом искового заявления комитета образования администрации города о лишении родительских прав женщины в отношении 4 её малолетних детей. Последних нашли общественниками в заброшенном здании.

Зимой женщина оставила их в заброшенном неотапливаемом полуразрушенном здании с сожителем, скрывающимся от органов полиции. Дети в возрасте от 3 до 11 лет вынуждены были спать на тряпках возле костра, собирать металлолом, чтобы на вырученные от его сдачи деньги купить продукты, не имели при этом элементарной возможности помыться.

Несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела ответчик не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования. 

На заключительное заседание суда она не явилась, продемонстрировав тем самым равнодушие к дальнейшей судьбе своих детей.

При таких условиях представители надзорного ведомства поддержали исковые требования истца. Они дали заключение о необходимости расценить действия женщины как уклонение от выполнения родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми, что является основанием для лишения родителя родительских прав.

Суд согласился с заключением прокурора и вынес решение о лишении матери родительских прав.

Дети переданы на попечение органов опеки и попечительства.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Забайкальского края.

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