В Иркутске женщина потерпевшая обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей

23 марта в дежурную часть полиции обратилась 74-летняя жительница Ленинского района Иркутска. Она рассказала, что во время прогулки неизвестная, обманув её, завладела деньгами.
Предполагаемая аферистка встретила потерпевшую во дворе её дома и завела с ней беседу. Она представилась сотрудником одной из организаций, предоставляющих медицинские препараты для граждан, имеющих статус «Дети войны». Узнав какими лекарствами пользуется собеседница, женщина сообщила, что данные препараты можно приобрести у них по сниженной цене.
Решив воспользоваться предложением, пожилая иркутянка передала ей почти 4 тысячи рублей. Та в свою очередь пообещала привезти лекарства к вечеру, после чего скрылась в неизвестном направлении, не оставив контактных данных.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, в объектив которой попала предполагаемая подозреваемая.
В результате в отдел полиции доставили 56-летнюю ранее неоднократно судимую за аналогичные преступления жительницу Эхирит-Булагатского района.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».