В Иркутске женщина потерпевшая обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».





23 марта в дежурную часть полиции обратилась 74-летняя жительница Ленинского района Иркутска. Она рассказала, что во время прогулки неизвестная, обманув её, завладела деньгами.Предполагаемая аферистка встретила потерпевшую во дворе её дома и завела с ней беседу. Она представилась сотрудником одной из организаций, предоставляющих медицинские препараты для граждан, имеющих статус «Дети войны». Узнав какими лекарствами пользуется собеседница, женщина сообщила, что данные препараты можно приобрести у них по сниженной цене.Решив воспользоваться предложением, пожилая иркутянка передала ей почти 4 тысячи рублей. Та в свою очередь пообещала привезти лекарства к вечеру, после чего скрылась в неизвестном направлении, не оставив контактных данных.Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, в объектив которой попала предполагаемая подозреваемая.В результате в отдел полиции доставили 56-летнюю ранее неоднократно судимую за аналогичные преступления жительницу Эхирит-Булагатского района.В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.