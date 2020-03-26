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В Бурятии отменят общее поклонение Хамбо-ламе Этигэлову

В Бурятии отменят общее поклонение Хамбо-ламе Этигэлову
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Иволгинский дацан заявил об изменениях в проведении Ганжур хурала

В Бурятии Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков отдал распоряжение об изменениях в расписании проведения ранее объявленного Ганжур хурала. Изменения приняты согласно указу президента РФ Владимира Путина и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обычно на каждый из восьми больших годовых буддийских праздников в Согчен дугане собираются ламы всех дуганов и хувараки Буддийского университета для совместного проведения молебна. Вместо этого с 1 по 3 апреля 2020 года ламы каждого дугана Иволгинского дацана будут читать сутры из Ганжура в своём дугане. Хувараки Буддийского университета будут читать сутры внутри учебного заведения. Гороо с книгами текстов Ганжура также отменяется.

На общие поклонения XII Пандито Хамбо-ламе Этигэлову, которые проходят на второй день больших годовых хуралов, собирается обычно много верующих. В связи с обширным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и заботясь о прихожанах, Ширээтэ-лама принял решение, что 2 апреля общее поклонение Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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