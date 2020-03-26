В Иркутской области осудят наёмного убийцу

Он убил человека за 50 тысяч рублей в 2006 году
В Тайшете завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве по найму (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2006 года мужчина согласился убить местного жителя за денежное вознаграждение. Пойти на преступление ему предложил дядя супруги, с которым они несколько дней готовились к нападению.
Родственник, занимавшийся в то время фермерским хозяйством, показал ему фотографию жертвы. Затем мужчины проследовали к его дому, чтобы посмотреть на потерпевшего и отследить время выхода из дома на работу.
18 декабря 2006 года обвиняемый подкараулил мужчину и напал на него с металлической трубой. После того, как жертва попыталась убежать от него, обвиняемый нанес ему несколько ножевых ранений в область шеи.
От полученных ранений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве скрылся. Через несколько дней за выполненное заказное убийство от родственника он получил 50 тысяч рублей.
- В июне прошлого года была установлена причастность 42-летнего мужчины к совершению убийства в 2006 году. На допросе он признался в содеянном. Обвиняемый пояснил, что мотив убийства ему не был известен, а родственник якобы выступал посредником преступления. В 2009 году его убили в ходе бытового конфликта, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Установлено, что обвиняемый судим за разбой, а также убийство женщины и ребёнка.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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