Забайкалье запускает проект «#ТренимДома75»

Спортивные федерации края подготовят для любителей ЗОЖ видеотренировки



В Забайкалье в связи с карантином отменены все физкультурно-спортивные мероприятия среди детей. Краевое министерство физической культуры и спорта совместно с региональным центром спортивной подготовки, федерациями по видам спорта перешли на тренировки в режиме онлайн и запустили проект «#ТренимДома75».



В официальных аккаунтах минспорта в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм будут публиковаться видео с тренировками, подготовленные спортивными федерациями. Кроме того, все видеоматериалы можно будет найти по хэштегу #ТренимДома75.



- Карантин не повод совсем отменять тренировки! Сейчас технологии позволяют перейти на дистанционное обучение, а эффективные тренировки можно провести и без использования специального инвентаря. Думаю, все спортсмены поддержат этот проект и присоединятся к нему, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Уже в ближайшее время появятся тренировки по спортивной гимнастике для мальчиков и девочек, а также по воркауту, плаванию и другим видам спорта.



Свои видео с тренировками жители Забайкалья могут отправлять на электронную почту sportmasszab@bk.ru или публиковать их в социальных сетях, отмечая аккаунты минспорта и хэштег проекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

