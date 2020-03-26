Спортивные федерации края подготовят для любителей ЗОЖ видеотренировки
В Забайкалье в связи с карантином отменены все физкультурно-спортивные мероприятия среди детей. Краевое министерство физической культуры и спорта совместно с региональным центром спортивной подготовки, федерациями по видам спорта перешли на тренировки в режиме онлайн и запустили проект «#ТренимДома75».
В официальных аккаунтах минспорта в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм будут публиковаться видео с тренировками, подготовленные спортивными федерациями. Кроме того, все видеоматериалы можно будет найти по хэштегу #ТренимДома75.
- Карантин не повод совсем отменять тренировки! Сейчас технологии позволяют перейти на дистанционное обучение, а эффективные тренировки можно провести и без использования специального инвентаря. Думаю, все спортсмены поддержат этот проект и присоединятся к нему, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Уже в ближайшее время появятся тренировки по спортивной гимнастике для мальчиков и девочек, а также по воркауту, плаванию и другим видам спорта.
Свои видео с тренировками жители Забайкалья могут отправлять на электронную почту sportmasszab@bk.ru или публиковать их в социальных сетях, отмечая аккаунты минспорта и хэштег проекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Забайкалье запускает проект «#ТренимДома75»
Общество, Фото:
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