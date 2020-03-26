В Иркутске браконьер выловил омуля на 60 тысяч



Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и рыбу в количестве 17 штук. Общий ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил более 60 000 рублей.



- Транспортная полиция напоминает, что 01 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, - отмечают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.





В районе мыса Зундук Ольхонского района Иркутской области задержан 49-летний житель Иркутска, который занимался незаконным выловом омуля.