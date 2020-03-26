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В Иркутске браконьер выловил омуля на 60 тысяч

В Иркутске браконьер выловил омуля на 60 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У мужчины изъяли у задержанного орудия лова и рыбу

В районе мыса Зундук Ольхонского района Иркутской области задержан 49-летний житель Иркутска, который занимался незаконным выловом омуля.

Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и рыбу в количестве 17 штук. Общий ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил более 60 000 рублей.

- Транспортная полиция напоминает, что 01 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, - отмечают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.

омуль
 
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