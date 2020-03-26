Из-за коронавируса временно отменён поезд Иркутск-Забайкальск

Отмена продлится с 3 апреля до 30 мая



В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 3 апреля до 30 мая 2020 года отменяется курсирование поезда №321/322 Иркутск-Забайкальск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы на указанный поезд можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.



Актуальную информацию об изменениях в расписании поездов как в международном, так и во внутригосударственном сообщении в связи с коронавирусной инфекцией можно посмотреть по ссылке на главной странице сайта РЖД.



