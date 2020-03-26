В Забайкалье алиментщика приговорили к исправительным работам

Его долг составил более 500 тысяч рублей





Житель Забайкальского края признан виновным в неуплате родителем алиментов.

В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство о выплате алиментов на содержание малолетнего ребёнка в размере 1/4 части от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно.В связи с неуплатой алиментов в октябре 2019 года он привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 50 часов.После его отбытия мужчина выплаты не производил, что привело к образованию задолженности по алиментам на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.Приговором суда он признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы в доход государства 5 %.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.