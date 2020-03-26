Она была посвящена Году памяти и славы
В рамках Года памяти и славы в исправительной колонии № 8 УФСИН России по Бурятии прошла тематическая книжная выставка, посвящённая 26 марта 1944г. - дню, когда Советские войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР с Румынией отбросив фашистских захватчиков с родной территории.
На экспозиции были представлены энциклопедии, справочники и документальные повести. Особенно читателей заинтересовали книги Семёна Бабаевского «Кавалер Золотой звезды», Бориса Горбатова «Произведения военных лет», Николая Лященко «Время выбрало нас», Дмитрия Лелюшенко «Москва-Сталинград - Берлин - Прага».
Из представленных литературных источников осуждённые узнали о том, что освободив молдавскую землю от фашистов, войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева вышли на реку Прут — государственную границу СССР и Румынии. С этого дня началось освобождение Европы от фашизма, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии Бурятии прошла книжная выставка
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