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В России предложили меры поддержки бизнеса и экономики

В России предложили меры поддержки бизнеса и экономики
Общество,  Фото:pixabay.com
Президент выступил вчера перед жителями страны 

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны на фоне распространения коронавирусной инфекции. Обращение транслировалась по центральным телеканалам. Самыми обсуждаемыми после выступления стали два пункта – перенос голосования по поправкам в Конституцию в связи с коронавирусом, дату определят позже, также объявление следующей недели нерабочей – с 28 марта по 5 апреля.

- Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, - сказал он.

В рамках действий по поддержке экономики, предприятий президент предложил следующие меры:

- малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС;
- правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии;
- снизить ставки страховых взносов до 15% для зарплат больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес;
- ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства должна стать посильной и необременительной;
- предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса и т.д.

Налоги:
- все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%;
- проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей облагаются налогом по ставке 13%;

Правда, в связи с этим, у бизнесменов возникли два вопроса. Первый - какого числа работодатели должны выплатить зарплату отдыхающим сотрудникам, если они её выдают 3 или 5 числа каждого месяца? Второй – будет ли через 6 месяцев трудовая инспекция штрафовать за несоблюдение сроков выплаты заработной платы и налогов с неё?

Также глава государства предложил меры по поддержке жителей России. С ними можно ознакомиться здесь.

меры президент России
 
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