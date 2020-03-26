Читинец дважды украл гаджеты в магазине техники

Он стащил телефон консультанта и ноутбук с демонстрационной стойки



В Чите в полицию обратился консультант магазина техники, он сообщил о краже принадлежащему ему сотового телефона «Самсунг С-10», стоимостью 35 тысяч рублей.



Установлено, что работник, обслуживая клиентов, ненадолго оставил свой гаджет без присмотра на витрине, а когда вернулся его забрать, то телефон на месте не обнаружил.



На следующий день в отдел полиции поступило сообщение от работника службы безопасности этого же магазина о краже с демонстрационной стойки ноутбука, стоимостью 32 тысячи рублей.



- Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 45-летний ранее судимый читинец. Украденные гаджеты изъяты и вскоре будут переданы владельцам. По факту краж возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





