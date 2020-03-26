Он стащил телефон консультанта и ноутбук с демонстрационной стойки
В Чите в полицию обратился консультант магазина техники, он сообщил о краже принадлежащему ему сотового телефона «Самсунг С-10», стоимостью 35 тысяч рублей.
Установлено, что работник, обслуживая клиентов, ненадолго оставил свой гаджет без присмотра на витрине, а когда вернулся его забрать, то телефон на месте не обнаружил.
На следующий день в отдел полиции поступило сообщение от работника службы безопасности этого же магазина о краже с демонстрационной стойки ноутбука, стоимостью 32 тысячи рублей.
- Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 45-летний ранее судимый читинец. Украденные гаджеты изъяты и вскоре будут переданы владельцам. По факту краж возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец дважды украл гаджеты в магазине техники
Общество, Фото:
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