В Улан-Удэ на неделю закрываются детские сады

Об этом сообщили в городском комитете по образованию
Сегодня в комитет по образованию Улан-Удэ сообщили, что с 30 марта по 3 апреля детские сады города закрываются.
- Работать будут только дежурные группы, принимать будут детей, чьи родители относятся к спискам работающих, внесённых в указ президента РФ, - уточнили в комитете.
Комитет по образованию убедительно просит воздержаться от посещения детских садов, по возможности оставить ребёнка дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент страны Владимир Путин следующую неделю объявил нерабочей.
Об этом сообщили в городском комитете по образованию
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