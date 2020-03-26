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Семейные пары Бурятии могут наградить медалью «За любовь и верность»

Семейные пары Бурятии могут наградить медалью «За любовь и верность»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки о выдвижении пар можно подать до 30 апреля

До 30 апреля жители Бурятии могут подать заявку о выдвижении семейных пар на награждение медалью «За любовь и верность».

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учреждённой организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации».

Медалью награждаются граждане России и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. При выдвижении учитывается активная жизненная позиция и благополучие семьи, достижения супругов и детей в учёбе и трудовой деятельности.

Заявку о выдвижении семьи на награждение медалью «За любовь и верность» можно подать в администрацию муниципалитета по месту жительства семьи. В ней необходимо указать данные супруга, супруги и детей, а также дату регистрации брака и характеристику семьи, соответствующую критериям для награждения. Выдвинуть семью на медаль могут также предприятия и ведомства, общественные организации.

В Бурятии ходатайство о награждении медалью формируется правительством республики по представлениям администраций муниципальных районов и городских округов в соответствии положением о медали «За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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