Жителей Бурятии призывают стать донорами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Донорский светофор горит красным цветом», сообщает Служба крови Бурятии



На сайте республиканской станции переливания крови опубликована информация о том, что в республике необходима донорская кровь. Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в больницах продолжают лежать пациенты. Они готовятся к операциям и очень нуждаются в донорской крови.



- Просим не отказываться в это нелёгкое время от донаций. Напоминаем, что на станции переливания крови усилены меры по санобработке и вентилированию помещений. В фойе возле гардероба имеется санитайзер для обработки рук, - говорится в сообщении.



Также имеется возможность записаться на донацию через сайт brspk03.ru. Телефон регистратуры 43-72- 34.



Перед сдачей необходимо соблюдать диету. При себе нужно иметь паспорт, флюорографию, СНИЛС.



Имеются противопоказания,



Приём доноров ведётся каждый будний день с 8:00 до 13:00. в четверг с 9:00 до 13:00.

