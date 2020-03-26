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Жителей Бурятии призывают стать донорами

Жителей Бурятии призывают стать донорами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Донорский светофор горит красным цветом», сообщает Служба крови Бурятии

На сайте республиканской станции переливания крови опубликована информация о том, что в республике необходима донорская кровь. Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в больницах продолжают лежать пациенты. Они готовятся к операциям и очень нуждаются в донорской крови.

- Просим не отказываться в это нелёгкое время от донаций. Напоминаем, что на станции переливания крови усилены меры по санобработке и вентилированию помещений. В фойе возле гардероба имеется санитайзер для обработки рук, - говорится в сообщении.

Также имеется возможность записаться на донацию через сайт brspk03.ru. Телефон регистратуры 43-72- 34.

Перед сдачей необходимо соблюдать диету. При себе нужно иметь паспорт, флюорографию, СНИЛС.

Имеются противопоказания,

Приём доноров ведётся каждый будний день с 8:00 до 13:00. в четверг с 9:00 до 13:00.
Донорство крови
 
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