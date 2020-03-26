«Донорский светофор горит красным цветом», сообщает Служба крови Бурятии
На сайте республиканской станции переливания крови опубликована информация о том, что в республике необходима донорская кровь. Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в больницах продолжают лежать пациенты. Они готовятся к операциям и очень нуждаются в донорской крови.
- Просим не отказываться в это нелёгкое время от донаций. Напоминаем, что на станции переливания крови усилены меры по санобработке и вентилированию помещений. В фойе возле гардероба имеется санитайзер для обработки рук, - говорится в сообщении.
Также имеется возможность записаться на донацию через сайт brspk03.ru. Телефон регистратуры 43-72- 34.
Перед сдачей необходимо соблюдать диету. При себе нужно иметь паспорт, флюорографию, СНИЛС.
Имеются противопоказания,
Приём доноров ведётся каждый будний день с 8:00 до 13:00. в четверг с 9:00 до 13:00.
Жителей Бурятии призывают стать донорами
Общество, Фото:
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